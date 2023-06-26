Survei PWS: Erick Thohir Dianggap Paling Layak Dampingi Prabowo Sebagai Cawapres

JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir menjadi tokoh yang paling layak untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) pada bulan Juni 2023 ini.

Peneliti PWS, Sharazani menyampaikan bahwa ada tiga nama tokoh yang dianggap paling layak untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ketiga nama itu di antaranya, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD.

"Hasil survei PWS ini menunjukan bahwa nama Erick Thohir (18,5%), Mahfud MD (18,2%) dan Ridwan Kamil (16,8%) dinilai publik sebagai sosok yang paling cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto," kata dia dalam rilis surveinya secara daring, Senin (26/6/2023).

Tak hanya Prabowo, PWS juga mencoba menanyakan kepada publik terkait tokoh yang dianggap paling layak mendampingi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Untuk Ganjar Pranowo, tokoh yang paling dianggap layak mendampinginya adalah Sandiaga Uno sebesar 18,4%. Berikutnya, Ridwan Kamil sebesar 17,2% dan Erick Thohir sebesar 15,7%.