Menhan Prabowo Dipanggil Jokowi di Istana Sore Ini, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Senin (26/6/2023).

Pantauan MNC Portal di lokasi, Prabowo tiba sekira pukul 16.46 WIB. Prabowo terlihat mengenakan pakaian batik coklat dengan celana hitam.

Saat ditanyai maksud dan tujuannya, Prabowo mengaku ingin menghadap Presiden Jokowi.

"Ya saya dipanggil presiden, menghadap presiden," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023) sore.

Prabowo menjelaskan dirinya ingin melapor kepada Jokowi usai melakukan kunjungan kerja ke Luar negeri.

"Saya kan baru pulang dari luar negeri. Jadi saya harus laporan, kan biasa menteri dipanggil presiden," kata Prabowo.

(Angkasa Yudhistira)