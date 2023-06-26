Ketum DPP Baja Perindo Ungkap Alasannya Gabung Partai Perindo

JAKARTA - Ketua Umum (ketum) DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Drisye Siahaya mengungkapkan alasannya bergabung dengan Partai Perindo dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'KEK MNC Lido City Ciptakan Lapangan Kerja Hingga Peningkatan Perekonomian Masyarakat'.

"Alasan pertama, saya melihat tagline Partai Perindo, mensejahterakan Indonesia itu yang membuat saya tertarik bergabung," kata Drisye.

Drisye menjelaskan, dengan bergabung Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- ia ingin berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurutnya, ada beberapa daerah terpencil yang masih terisolir dari program-program pemerintah.

Untuk itu, ia berusaha menjadi anggota dewan melalui Partai Perindo dan maju sebagai bacaleg DPRD Kabupaten Bogor.

Jika dipercaya duduk di kursi parlemen, ia akan menyebarkan gagasan utama perjuangan Partai Perindo yakni untuk Indonesia sejahtera melalui kebijakan yang pro rakyat.

(Angkasa Yudhistira)