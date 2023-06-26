Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Humbang Hasundutan, Pusatnya di Darat

Awaludin , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |17:46 WIB
Gempa M5,1 Guncang Humbang Hasundutan, Pusatnya di Darat
Illustrasi (foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (26/6/2023), sekira pukul 17.12 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada 2.12 Lintang Utara - 98.41 Bujur Timur. Lokasi gempa berada di darat.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.1, 26-Jun-23 17:12:37 WIB, Lok:2.13 LS, 98.41 BT (Pusat gempa berada di darat 40 km Barat Daya Humbang Hasundutan), Kedlmn:71 Km," tulis BMKG.

Gempa juga dirasakan (MMI) III Dairi, III Pinangsori, III Tarutung, II Brastagi, II Aceh Singkil. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
