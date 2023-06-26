Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Menghadap Jokowi di Istana, Ngaku Bahas Politik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |17:57 WIB
Prabowo Menghadap Jokowi di Istana, <i>Ngaku</i> Bahas Politik
Menhan Prabowo Subianto (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Senin (26/6/2023).

Prabowo yang tiba sekira 16.46 WIB, tak sampai satu jam yakni pada pukul 17.20 WIB, dirinya keluar dari Istana.

Prabowo mengaku membahas mengenai politik dalam negeri dengan Jokowi. Dirinya mengatakan ditanyai Jokowi terkait rencana-rencana masa depannya.

"Ada (bahas politik). Secara garis besar saja," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Bertanya tentang rencana-rencana saya ke depan dan sebagainya," tambahnya.

Prabowo juga menepis kabar mengenai pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana bersama Jokowi.

"Enggak, enggak (bertemu Erick Thohir)," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement