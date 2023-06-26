Prabowo Menghadap Jokowi di Istana, Ngaku Bahas Politik

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Senin (26/6/2023).

Prabowo yang tiba sekira 16.46 WIB, tak sampai satu jam yakni pada pukul 17.20 WIB, dirinya keluar dari Istana.

Prabowo mengaku membahas mengenai politik dalam negeri dengan Jokowi. Dirinya mengatakan ditanyai Jokowi terkait rencana-rencana masa depannya.

"Ada (bahas politik). Secara garis besar saja," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Bertanya tentang rencana-rencana saya ke depan dan sebagainya," tambahnya.

Prabowo juga menepis kabar mengenai pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana bersama Jokowi.

"Enggak, enggak (bertemu Erick Thohir)," kata Prabowo.