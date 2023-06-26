Survei Populi: Elektabilitas Ganjar Pranowo 35,8%

JAKARTA - Lembaga survei Populi merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas tokoh potensial menjadi capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di posisi pertama.

Dalam survei bertajuk "Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi: Menakar Komitmen Capres 2024”, Peneliti Populi, Hartanto Rosojati menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8 persen. Sedangkan dalam survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4 persen.

"Dalam simulasi tiga tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%; Prabowo 33,4%; dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%," ujar Hartanto, Senin (26/6/2023).

Sekadar diketahui, pada survei yang dirilis akhir Mei 2023 lalu, Prabowo unggul dengan jumlah suara 35,8%. Sedangkan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 21,5%.

Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP (77,6%) dan PKB (42,4%). Sedangkan simpatisan Partai Gerindra (78,2%), Golkar (47,1%), PPP (32,4%), dan PAN (40,4%) memilih Prabowo Subianto.