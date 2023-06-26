Gandeng Lembaga Antikorupsi Singapura, KPK Lacak Uang Lukas Enembe di Kasino

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Lembaga Antikorupsi Singapura untuk melacak aliran uang korupsi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) di rumah judi alias kasino. Lukas diduga mencuci uang hasil korupsinya ke kasino di Singapura.

"Mungkin KPK akan berkoodinasi dengan CPIB, KPK-nya Singapura, menyangkut ya itu tadi, yang dulu sempat ramai di media, yang disampaikan Menko Polhukam menyangkut dana LE yang mengalir ke rumah perjudian," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

KPK mengantongi informasi Lukas Enembe menggunakan pihak ketiga dalam mencuci uang hasil korupsi di kasino Singapura. Orang ketiga tersebut diduga seorang yang ahli dalam pencucian uang. Saat ini, KPK sedang melacak warga negara Singapura yang membantu Lukas Enembe mencuci uangnya.

"Nah, dalam proses penyidikan TPPU, kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB karena disinyalir itu melibatkan WN Singapura yang bertindak sebagai professional money laundrer, pencuci uang profesional. Memang dia memfasilitasi pencucian uang itu di sana," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata.

Sebelumnya, KPK mengantongi informasi Lukas Enembe menyimpan uang sebesar 50 juta dollar Singapura atau setara Rp500 miliar di rumah judi alias kasino di Singapura. Informasi itu diterima KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ada informasi juga dari PPATK terkait uang atau dana di rekening apa, rumah judi yang di Singapura itu, sekitar 50an juta dollar Singapura atau Rp500 miliar lebih itu temuan dari PPATK," kata Alexander Marwata, Kamis, 5 Januari 2023.