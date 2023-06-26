Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Istana Pakai Batik : Akhir-Akhir Ini Saya Sering ke Solo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:29 WIB
Prabowo ke Istana Pakai Batik : Akhir-Akhir Ini Saya Sering ke Solo
Menhan Prabowo Subianto pakai batik Solo saat ke Istana Kepresidenan (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, dengan mengenakan batik yang diakuinya dari Solo.

Diketahui, Prabowo tiba di Istana Kepresidenan sekira 16.46 WIB, tak sampai satu jam yakni pada pukul 17.20 WIB telah selesai bertemu dengan Jokowi di Istana.

"Batiknya dari Solo," kata Prabowo sambil menunjuk batik yang dikenakannya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Sesaat setelah duduk di mobilnya, Prabowo mengatakan dirinya beberapa waktu belakangan sedang sering berkunjung ke Solo.

BACA JUGA:

Prabowo Menghadap Jokowi di Istana, Ngaku Bahas Politik 

"Jadi saya memang akhir-akhir ini saya sering ke Solo," kata Prabowo.

Saat ditanyai maksud tujuan sering dirinya mengunjungi Solo, Prabowo mengaku sedang mencari batik yang bagus. "Cari batik yang bagus (di Solo)," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement