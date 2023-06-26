Prabowo ke Istana Pakai Batik : Akhir-Akhir Ini Saya Sering ke Solo

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, dengan mengenakan batik yang diakuinya dari Solo.

Diketahui, Prabowo tiba di Istana Kepresidenan sekira 16.46 WIB, tak sampai satu jam yakni pada pukul 17.20 WIB telah selesai bertemu dengan Jokowi di Istana.

"Batiknya dari Solo," kata Prabowo sambil menunjuk batik yang dikenakannya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Sesaat setelah duduk di mobilnya, Prabowo mengatakan dirinya beberapa waktu belakangan sedang sering berkunjung ke Solo.

BACA JUGA:

Prabowo Menghadap Jokowi di Istana, Ngaku Bahas Politik

"Jadi saya memang akhir-akhir ini saya sering ke Solo," kata Prabowo.

Saat ditanyai maksud tujuan sering dirinya mengunjungi Solo, Prabowo mengaku sedang mencari batik yang bagus. "Cari batik yang bagus (di Solo)," ungkapnya.