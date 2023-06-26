Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Ungkap Banyak Negara Afrika Minta Indonesia Latih Tentaranya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:29 WIB
Prabowo Subianto Ungkap Banyak Negara Afrika Minta Indonesia Latih Tentaranya
Menhan Prabowo Subianto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia diminta untuk melatih tentara dari sejumlah negara di Afrika.

Hal tersebut disampaikannya kepada Presiden Jokowi saat menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta sore ini Senin (26/6/2023).

"Karena begitu banyak negara, negara terutama di Afrika yang minta Indonesia untuk membantu melatih tentaranya. Saya kira ini akan kita tindak lanjuti juga jadi intinya itu perkembangan yang kita cermati supaya tidak terdadak dan rencana-rencana ke depan," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Prabowo juga menanggapi perihal pembelian 12 pesawat jet Mirage 2000-5 bekas Qatar. Hal tersebut, katanya, telah dijelaskan berulang kali, dan dirinya menyebut keadaan di dunia selalu berubah-ubah karena dampak konflik Ukraina dan Rusia.

"Saya kira kan sudah kalau itu sudah saya kasih penjelasan berkali-kali soal itu. Dan kita cermati perkembangan di Ukraina secar rinci keadaannya cepat berubah juga. Saya harus juga membuat laporan yang lebih rinci tadi nggak sempat karena hanya sebentar," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
