INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei PWS: Elektabiltas Partai Perindo 5%, Salip PAN dan PPP

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:44 WIB
Survei PWS: Elektabiltas Partai Perindo 5%, Salip PAN dan PPP
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Partai Perindo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan jelang Pemilu 2024. Hal tersebut terpotret dalam hasil survei Political Weather Station (PWS) pada tahun Juni 2023 ini.

Peneliti PWS, Sharazani menyampaikan elektabilitas Perindo masuk ke dalam tujuh besar parpol yang berpeluang lolos ke parlemen. "Elektabilitas Partai Perindo sebesar 5 persen," kata Sharazani dalam rilis surveinya secara daring, Senin (26/6/2023).

Dari data PWS, juga menunjukkan partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo (HT) ini mampu menyalip dua parpol yang kini berada dalam Parlemen. Kedua parpol itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kedua parpol berbasis islam itu juga diprediksi tidak lolos ke Senayan lagi lantaran masih berada di bawah minimal ambang batas Parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4%.

"PAN sebesar 3,8% dan PPP sebesar 2,1%," ujarnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
