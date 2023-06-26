Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selidiki Kasus Korupsi Komoditas Emas, Kejagung Periksa Petinggi PT Antam

Erfan Maaruf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:54 WIB
Selidiki Kasus Korupsi Komoditas Emas, Kejagung Periksa Petinggi PT Antam
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang saksi untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada tahun 2010-2022. Dari empat orang yang diperiksa tiga orang merupakan petinggi dan mantan petinggi di PT Antam.

"Jampidsus memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (26/6/2023).

Ketut menambahakan, empat orang yang diperiksa tersebut di antaranya WH selaku Manufacturing Manager PT Antam, Tbk. periode 2010-2013. ASM selaku Manufacturing Manager PT Antam, Tbk. periode 2022-2023.

Kemudian S selaku Manufacturing Bureau Head PT Antam, Tbk. periode 2013 s/d 2018 dan merangkap sebagai Control Manager 2010 dan Bussiness Development dan Engineering Manager periode 2011. Terakhir, RM selaku Kepala DBS Mineral Batu Bara dan Lingkungan PT Surveyor Indonesia.

"Empat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022," jelasnya.

Korupsi Emas PT Antam kejagung
