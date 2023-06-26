Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:06 WIB
Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar (Dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 26 Juni 2023.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besar tiba di Istana Merdeka. Adapun kedelapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden yaitu:

1. Dorcas Makgato, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Bostwana, berkedudukan di Canberra;

2. Tumur Amarsanaa, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Mongolia, berkedudukan di Bangkok;

3. Herman Pule Diamonds, Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Namibia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;

4. Dato Syed Md. Hasrin Syed Hussin, Duta Besar LBBP Designate Resident Malaysia untuk Republik Indonesia;

5. Gina A. Jamoralin, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;

6. Fabien Penone, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Perancis untuk Republik Indonesia;

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
