HOME NEWS NASIONAL

Wisuda TK-SMA Tak Diwajibkan, Heri Budianto: Perindo Tolak Hal yang Beratkan Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:25 WIB
Wisuda TK-SMA Tak Diwajibkan, Heri Budianto: Perindo Tolak Hal yang Beratkan Masyarakat
Heri Budianto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan wisuda sekolah bukanlah kewajiban untuk pelepasan peserta didik yang lulus.

Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023.

Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai Perindo Heri Budianto menyatakan, pihaknya telah tegas menolak sejak mencuatnya protes orangtua murid terkait pelaksanaan wisuda TK-SMA.

Heri Budianto --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Bengkulu itu-- menjelaskan, pelaksanaan wisuda jenjang TK-SMA kerap kali menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.

Untuk itu, dengan keluarnya SE tersebut, ia sangat mendukung dan berharap implementasi hingga ke daerah berjalan dengan baik.

"Partai Perindo sejak awal tegas menolak hal-hal yang memberatkan masyarakat," kata pria yang karib disapa Herbud itu, Senin (26/6/2023).

"Kami mendukung langkah langkah yang memastikan masyarakat tidak diberatkan," sambung politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu itu.

Halaman:
1 2
      
