Idul Adha di Masa Endemi, Wapres: Tetap Jaga Kesehatan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam di Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan di peringatan Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijah 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Selain itu, ia meminta, lebaran ini agar dirayakan dengan sederhana dan penuh syukur, karena Allah telah membebaskan bangsa ini dari pandemi Covid-19.

"Kita harus tetap menjaga, masih tetap harus tetap kita jaga dari Covid karena masih ada meski sedikit. Jaga kesehatan itu harus terus kita lakukan," ujar Ma'ruf Amin, Senin (26/6/2023) di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Ia juga berharap kepada jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, agar turut berdoa demi kebaikan dan kemajuan negara Indonesia.

"Selain berdoa, memohon ampun, juga jangan lupa memohon untuk kebaikan negara supaya negara kita ini terbebas daripada konflik ketika kita menghadapi pemilu dan supaya negara kita ke depan semakin maju," kata Ma'ruf.

Pasalnya kata Wapres, Padang Arafah diyakini sebagai tempat paling mustajab untuk berdoa.