Sambut Idul Adha, Satgas PMK Terbitkan Edaran Aturan Lalu Lintas dan Produk Hewan Rentan

JAKARTA - Sudah lebih dari satu tahun sejak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terjadi pada April 2022, kini tren penambahan kasus senantiasa terpantau terus menurun per 22 Juni 2023.

Adapun tren penambahan kasus aktif terpantau mengalami penurunan dengan sisa kasus aktif sebesar 4.499 dari total 630.436 kasus. Hingga saat ini, di Indonesia PMK telah tersebar pada 27 provinsi dan 320 kabupaten/kota. Sementara itu, sebanyak 18 provinsi dan 171 kabupaten/kota tercatat sudah tidak lagi melaporkan adanya kasus PMK.

"Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H yang aman dari PMK dan penyakit hewan strategis lainnya, Satuan Tugas yang menangani PMK telah melakukan Rapat koordinasi nasional mengenai penerapan kebijakan lalu lintas hewan ternak pada 23 Juni 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, selaku Ketua Satgas untuk Penanganan PMK," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Senin (26/6/2023).

Rapat tersebut juga mengundang perwakilan dari Kementerian dan lembaga terkait, Satgas PMK daerah, pelabuhan, dan asosiasi di Indonesia.

Pada rapat tersebut, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan pentingnya untuk memastikan keadaan hewan yang akan disembelih saat kegiatan Idul Adha dalam keadaan sehat dan tidak terpapar penyakit PMK serta penyakit hewan lainnya.

"Beliau juga turut mengingatkan tentang pentingnya menggencarkan vaksinasi PMK," ujarnya.