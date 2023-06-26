Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Effendi Syahputra: Piala Dunia U-17 dan Konser Coldplay Harus Jalan Keduanya Punya Dampak Ekonomi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:38 WIB
Effendi Syahputra: Piala Dunia U-17 dan Konser Coldplay Harus Jalan Keduanya Punya Dampak Ekonomi
Effendi Syahputra (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pelaksanaan Piala Dunia (Pildun) U-17 2023 Indonesia kembali mendapat sorotan publik. Hal itu terkait adanya konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 15 November 2023, sedangkan Pildun dijadwalkan digelar pada 10 November-2 Desember 2023.

Dengan demikian, SUGBK kemungkinan besar tidak dijadikan venue olahraga antar negara di semua benua tersebut.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menhatakan bentroknya dua event internasional itu perlu dicari solusi terbaik.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno perlu duduk bareng untuk mencari jalan keluar terbaik.

"Solusi banyak sekali, bisa saja SUGBK hanya dipakai untuk partai final saja dan menggunakan stadion-stadion lain di daerah yang juga kualitasnya sudah siap menggelar event sepak bola dunia, stadion eks Pildun U-20 yang gagal digelar," ujar Effendi, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, baik Pildun maupun konser Coldplay, akan mempunyai dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menilai kedua acara tersebut harus berjalan.

Halaman:
1 2
      
