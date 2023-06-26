Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Bacuya Jadi Maskot Piala Dunia U-17, Effendi Syahputra: Kita Tunggu Regulasi dari FIFA

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:48 WIB
Dukung Bacuya Jadi Maskot Piala Dunia U-17, Effendi Syahputra: Kita Tunggu Regulasi dari FIFA
Effendi Syahputra (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan masih mempertimbangkan Bacuya untuk jadi maskot resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia.

Diketahui, Bacuya merupakan badak bercula satu yang sebelumnya dipersiapkan sebagai maskot resmi Pildun U-20 Indonesia yang batal digelar.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan bahwa mendukung Erick terkait penggunaan Bacuya sebagai maskot ajang sepak bola antar semua benua itu.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan, penggunaan Bacuya akan memiliki banyak manfaat.

"Apabila memungkinkan, sangat baik sekali maskot Bacuya ini di pakai kembali untuk Pildun U-17 setelah gagal dipakai untuk Pildun U-20," ujar Effendi, Senin (26/6/2023).

"Ini tentu menghemat anggaran dan juga menghemat waktu untuk pekerjaan kreatif membuat maskot untuk piala dunia di Indonesia," sambung politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
