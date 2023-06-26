Dukung Bacuya Jadi Maskot Piala Dunia U-17, Effendi Syahputra: Kita Tunggu Regulasi dari FIFA

JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan masih mempertimbangkan Bacuya untuk jadi maskot resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia.

Diketahui, Bacuya merupakan badak bercula satu yang sebelumnya dipersiapkan sebagai maskot resmi Pildun U-20 Indonesia yang batal digelar.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan bahwa mendukung Erick terkait penggunaan Bacuya sebagai maskot ajang sepak bola antar semua benua itu.

Effendi Syahputra menyebutkan, penggunaan Bacuya akan memiliki banyak manfaat.

"Apabila memungkinkan, sangat baik sekali maskot Bacuya ini di pakai kembali untuk Pildun U-17 setelah gagal dipakai untuk Pildun U-20," ujar Effendi, Senin (26/6/2023).

"Ini tentu menghemat anggaran dan juga menghemat waktu untuk pekerjaan kreatif membuat maskot untuk piala dunia di Indonesia," sambung politisi Partai Perindo.