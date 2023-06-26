Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cawapres Potensial, Erick Thohir Cocok Disandingkan dengan Figur Capres Manapun

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:22 WIB
Cawapres Potensial, Erick Thohir Cocok Disandingkan dengan Figur Capres Manapun
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang sangat cocok disandingkan dengan siapapun kandidat calon presiden (capres).

Dia dianggap sebagai cawapres sangat potensial lantaran punya daya elektoral besar lantaran sangat unggul di semua capres. Hal itu menjadikan publik tidak melihat siapa capresnya, tetapi siapa cawapresnya.

Selain itu, prestasi Erick Thohir cukup mampu menarik perhatian masyarakat baik sebagai Menteri BUMN ataupun Ketua Umum PSSI. Erick Thohir dianggap mampu memberikan tambahan elektoral kepada setiap capres yang meminangnya.

"Erick di semua Capres yang ditawarkan unggul, artinya publik tidak melihat sosok Capresnya, tetapi lebih pada Erick langsung," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, situasi ini yang membuat menteri 53 tahun tersebut menjadi sangat berbeda dengan kandidat cawapres lain. Di mana, ujar dia, untuk cawapres lain masih tergantung siapa capresnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601/tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100972/mk-dqou_large.jpg
Profil 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, Salah Satunya Ipar Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100901/mk-bwHF_large.jpg
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Titi Anggraini: Kemenangan Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100829/dpr-1hVt_large.jpg
DPR Tindaklanjuti Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100819/mk-TIOX_large.jpg
5 Fakta MK Hapus Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/337/2913528/gibran-rakabuming-maju-jadi-cawapres-disebut-matikan-demokrasi-di-indonesia-Ntx7nHaUk1.jpg
Gibran Rakabuming Maju Jadi Cawapres Disebut Matikan Demokrasi di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement