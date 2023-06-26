Cawapres Potensial, Erick Thohir Cocok Disandingkan dengan Figur Capres Manapun

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang sangat cocok disandingkan dengan siapapun kandidat calon presiden (capres).

Dia dianggap sebagai cawapres sangat potensial lantaran punya daya elektoral besar lantaran sangat unggul di semua capres. Hal itu menjadikan publik tidak melihat siapa capresnya, tetapi siapa cawapresnya.

Selain itu, prestasi Erick Thohir cukup mampu menarik perhatian masyarakat baik sebagai Menteri BUMN ataupun Ketua Umum PSSI. Erick Thohir dianggap mampu memberikan tambahan elektoral kepada setiap capres yang meminangnya.

"Erick di semua Capres yang ditawarkan unggul, artinya publik tidak melihat sosok Capresnya, tetapi lebih pada Erick langsung," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, situasi ini yang membuat menteri 53 tahun tersebut menjadi sangat berbeda dengan kandidat cawapres lain. Di mana, ujar dia, untuk cawapres lain masih tergantung siapa capresnya.