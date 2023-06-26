TGB Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Partai Perindo Beberkan Kelebihannya

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai bahwa Ketua Harian DPP Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi berperluang besar menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo.

"Peluangnya insya Allah besar," kata Ferry saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, duet Ganjar-TGB dapat menyempurnakan pasangan calon capres-cawapres di Pilpres 2024. Apalagi, latar belakang kedua tokoh itu nasionalis dan religius.

"Jadi Mas Ganjar nasionalis, ya tentunya juga harus ada komposisi religius atau Islam. Representatif untuk coba kawinkan ini kan," tutur Ferry.

Tak hanya itu, duet itu juga dapat merepresentasikan figur dari Jawa dan luar Jawa. Menurutnya, duet itu menjadi penting guna mendulang suara.

"Ketiga, Mas Bajang ini kan dia pernah di pemerintahan, gubernur dua periode, dia pernah di DPR RI, terus dia hafidz Alquran, dia tokoh ulama, dia alumni Al Azhar lah. Jadi saya pikir tidak problem," terang Ferry.