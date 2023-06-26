Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Partai Perindo Beberkan Kelebihannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:30 WIB
TGB Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Partai Perindo Beberkan Kelebihannya
Ganjar Pranowo berziarah ke makam kakek TGB (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai bahwa Ketua Harian DPP Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi berperluang besar menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo.

"Peluangnya insya Allah besar," kata Ferry saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, duet Ganjar-TGB dapat menyempurnakan pasangan calon capres-cawapres di Pilpres 2024. Apalagi, latar belakang kedua tokoh itu nasionalis dan religius.

"Jadi Mas Ganjar nasionalis, ya tentunya juga harus ada komposisi religius atau Islam. Representatif untuk coba kawinkan ini kan," tutur Ferry.

Tak hanya itu, duet itu juga dapat merepresentasikan figur dari Jawa dan luar Jawa. Menurutnya, duet itu menjadi penting guna mendulang suara.

"Ketiga, Mas Bajang ini kan dia pernah di pemerintahan, gubernur dua periode, dia pernah di DPR RI, terus dia hafidz Alquran, dia tokoh ulama, dia alumni Al Azhar lah. Jadi saya pikir tidak problem," terang Ferry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement