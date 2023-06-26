Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berat Badan Turun Drastis, Fadli Zon Ungkap Kiat Berhasil Diet

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:37 WIB
Berat Badan Turun Drastis, Fadli Zon Ungkap Kiat Berhasil Diet
Fadli Zon berhasil diet (Foto: medsos Fadli Zon)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon akhirnya angkat bicara soal berat badannya yang belakangan turun drastis.

Legislator Gerindra itu pun mengungkap alasan yang membuat hal tersebut terjadi.

"Iya (sedang menjalani diet). Makan nya semua lebih sedikit lah," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Menurut Waketum DPP Partai Gerindra itu, selama ini dirinya kerap mengonsumsi makanan yang berlebih. Fadli merasa kebiasaan itu justru berpengaruh kepada bobot berat badannya.

