Komentari Polemik Ponpes Al Zaytun, Wapres Tunggu Penjelasan Mahfud MD

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta semua pihak untuk menunggu penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan juga kementerian terkait perihal dugaan penodaan agama yang dilakukan Ponpes Al-Zaytun.

Hal tersebut ia sampaikan usai meresmikan kegiatan Panen Perdana Udang Vaname di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Senin (26/6/2023).

"Ya, Zaytun itu sudah ditangani oleh Menko Polhukam, Menko Polhukam, nanti bersama dengan aparat sedang (ditangani)," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Terkait keberpihakan pemerintah mengenai polemik Ponpes yang berada di Provinsi Jawa Barat tersebut, Ma'ruf menyebutkan penjelasan komprehensif akan disampaikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Ya kita tunggu aja, tunggu aja. Itu Menko Polhukam yang akan menjelaskan," pungkas Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Polri akan meminta keterangan ahli hingga pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat terang polemik Ponpes Al-Zaytun.