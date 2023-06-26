Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hubungan Baik PBNU dan Erick Thohir Dorong Keterpilihan sebagai Cawapres di Kalangan Nahdliyin

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |22:23 WIB
Hubungan Baik PBNU dan Erick Thohir Dorong Keterpilihan sebagai Cawapres di Kalangan Nahdliyin
Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memiliki hubungan dekat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai Anggota Kehormatan Banser.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi mengatakan hubungan dekat ini mampu mendorong keterpilihan Erick di tengah warga NU atau Nahdliyin.

“Kedekatan dengan NU juga bisa menjadi faktor pendorong dukungan warga Nahdliyin,” kata Ade, Senin (26/6/2023).

Seperti diketahui, kedekatan hubungan yang dimiliki oleh Erick Thohir sebagai kader PBNU tidak terjadi begitu saja. Namun, Ketum PSSI ini juga banyak berkontribusi dalam berbagai kegiatan acara NU maupun pemberdayaan Nahdliyin.

Peran Erick Thohir untuk salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu terbukti dengan dibangunnya 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU). Di BUMNU, Eks Presiden Inter Milan itu terlibat secara langsung menjadi penyambung lidah bersama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait di luar NU.

Selain menjadi inisiator dari BUMNU, Erick Thohir juga selalu mengedepankan program-program pemberdayaan untuk masyarakat luas atau yang berada dalam cakupan NU. Seperti Santripreneur, Pesantrenpreneur, Pertashop khusus Pesantren dan Santri Makmur.

Erick Thohir Ungkap Kapan Pembentukan Panitia Pelaksana Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia 

Selain itu, kerja-kerja nyata yang Erick Thohir lakukan untuk para nahdliyin ini membuat figurnya semakin potensial untuk didorong menjadi cawapres. Terlebih lagi, ia juga didapuk sebagai Ketua Steering Committee (SC) Panitia Harlah ke-100 NU di Sidoarjo, beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
