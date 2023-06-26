Gelora Bulan Bung Karno, Momentum Memacu Semangat Menangkan Ganjar

Ganjar Pranowo di acara Puncak Peringatan Bulan Bung Karno. (Foto: Antara)

JAKARTA - Ribuan kader Banteng Muda Indonesia (BMI) dari setiap provinsi di Indonesia membanjiri Stadion Gelora Bung Karno dengan semangat yang menggelora dalam kegiatan akbar Bulan Bung Karno.

Sebagai organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), BMI menegaskan komitmennya untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo dalam kontestasi politik di tahun 2024 mendatang.

"Apa yang harus kami perjuangkan? Gotong royong dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pilpres ke depan," kata Ketua Umum BMI, Mochamad Herviano Widyatama, Senin (26/6/2023).

Herviano mengemukakan bahwa peringatan akbar Bulan Bung Karno ini harus dimaknai dengan semangat para kader BMI untuk mengikuti jejak Bung Karno dalam memperjuangkan rakyat dengan mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam konteks politik saat ini, momentum Bulan Bung Karno harus dijadikan ruang untuk mengkonsolidasikan kekuatan, dan mempererat tali silaturahmi dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pilpres yang akan datang.

Dalam semangat Bulan Bung Karno, Herviano memetik kata-kata inspiratif Bung Karno yang menjadi motivasi kuat bagi kader BMI untuk bersatu dan menghadapi tantangan Pilpres 2024 dengan keyakinan diri dan semangat kebangsaan yang tinggi.

"Hai anak muda, ada jumlah berapa kalian? Jumlah kita adalah satu, dan satu itulah kekuatan anak muda," ucap Herviano.

Menurut Herviano, konsolidasi akbar dalam peringatan Bulan Bung Karno ini menjadi momentum yang kuat untuk memacu semangat pemenangan PDIP dalam pemilihan legislatif dan memberikan dukungan kepada calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, pada Pilpres 2024.

Herviano dengan penuh optimisme menyatakan bahwa kemenangan bukanlah semata-mata untuk kelompok mereka, tetapi untuk meneruskan pembangunan yang telah dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Herviano menegaskan pentingnya gotong royong dalam menyambut pesta demokrasi Pilpres yang akan datang. Ia mengajak seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk bersatu dalam perjuangan ini, karena berpolitik sebenarnya adalah perayaan gembira dan berkreativitas sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

Herviano menyatakan, tidak peduli seberapa kecil kontribusi yang diberikan, setiap upaya akan memberikan manfaat bagi bangsa.