Momen Akrab Ganjar dan Anies Berfoto Bersama saat Dijamu Raja Salman di Tanah Suci

Ganjar dan Anies saat dijamu Raja Salman. (Foto: Dok Ist)

MINA - Momen keakbaran antara dua bakal calon presiden (bacapres) tersaji saat momentum di Tanah Suci jelang puncak ibadah Haji 2023.

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu dalam jamuan di Istana Raja Salman, di Mina, Senin (26/6/2023).

Dalam foto yang diterima, Ganjar dan Anies berfoto bersama dengan keluarga yang ikut mendampingi menunaikan ibadah haji. Ganjar duduk di kursi depan meja makan, sedangkan Anies berdiri di sebelahnya. Keduanya mengenakan pakaian ihram.

BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui, Ganjar dan Anies sama-sama berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan keduanya menunjukkan keakraban sesama bakal calon presiden di Pilpres 2024.

(Qur'anul Hidayat)