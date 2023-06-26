Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Akrab Ganjar dan Anies Berfoto Bersama saat Dijamu Raja Salman di Tanah Suci

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:39 WIB
Momen Akrab Ganjar dan Anies Berfoto Bersama saat Dijamu Raja Salman di Tanah Suci
Ganjar dan Anies saat dijamu Raja Salman. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MINA - Momen keakbaran antara dua bakal calon presiden (bacapres) tersaji saat momentum di Tanah Suci jelang puncak ibadah Haji 2023.

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu dalam jamuan di Istana Raja Salman, di Mina, Senin (26/6/2023).

Dalam foto yang diterima, Ganjar dan Anies berfoto bersama dengan keluarga yang ikut mendampingi menunaikan ibadah haji. Ganjar duduk di kursi depan meja makan, sedangkan Anies berdiri di sebelahnya. Keduanya mengenakan pakaian ihram.

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui, Ganjar dan Anies sama-sama berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan keduanya menunjukkan keakraban sesama bakal calon presiden di Pilpres 2024.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166236/asep-Zleq_large.jpg
KPK Sambut Kementerian Haji: Pelayanan Lebih Fokus & Pengawasan Lebih Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166177/hadi-LOEC_large.jpg
Istana Buka Peluang Gus Irfan jadi Menteri Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165855/bp_haji-DI2v_large.jpg
Disebut DPR Jadi Menteri Haji, Gus Irfan: Terserah Presiden, Manut Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165277/menkum-EArT_large.jpg
Pemerintah Percepat Penerbitan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165234/komisi_viii-utsE_large.jpg
RUU Haji Disepakati: Haji Khusus 8%, Sisanya untuk Jamaah Reguler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164896/marwan-7aS2_large.jpg
Arab Saudi Ultimatum Indonesia Lunasi Uang Muka Armuzna, Paling Lambat Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement