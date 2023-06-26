Usai Bertemu Presiden Jokowi, Prabowo Ditodong Foto Bareng Pewarta Istana

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/6/2023). Usai pertemuan, Prabowo ditodong pewarta Istana untuk berpose bersama.

Prabowo sempat pura-pura bergegas berlari meninggalkan para awak media. Namun, tak berapa lama Prabowo kembali ke posisinya untuk berpose bersama mereka yang kompak mengenakan atasan batik. Prabowo pada kesempatan itu juga mengenakan pakaian serupa.

BACA JUGA:

"Izin ya Pak. Izin," ucap salah seorang pewarta Istana saat memberikan handphone-nya untuk mengabadikan momen bersama Prabowo.

Prabowo dan para pewarta Istana itu pun kemudian foto bersama dengan berbagai gaya. Pewarta Istana tampak antusias berpose dengan Prabowo.

"Ayo semuanya, Pak Prabowo!" teriak salah satu pewarta.

Mereka pun merapat ke Prabowo untuk dapat masuk ke dalam frame.

(Qur'anul Hidayat)