HOME NEWS NASIONAL

Survei Algoritma: Pemilih Jokowi Mayoritas Pilih Ganjar Pranowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:54 WIB
Survei Algoritma: Pemilih Jokowi Mayoritas Pilih Ganjar Pranowo
Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait Pilpres 2024. Dalam survei tersebut, pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) mayoritas menjatuhkan pilihannya untuk Ganjar Pranowo dibandingkan dengan tokoh lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, sebanyak 41,6 persen pemilih Jokowi memilih Ganjar. Sementara Prabowo Subianto 18,8 persen.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 14 persen pemilih masih belum memutuskan pilihan mereka (undecided voters), sementara pemilih lainnya mencapai 13,1 persen.

"Pemilih Jokowi cenderung lebih memilih Ganjar," kata Aditya saat merilis hasil survei di Jakarta, pada Senin (26/6/2023).

Survei Algoritma Research and Consulting dilaksanakan dari tanggal 29 Mei hingga 10 Juni 2023 dengan melibatkan 2.009 responden. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka menggunakan kuesioner yang diadministarsi oleh 109 enumerator.

Halaman:
1 2
      
