Banjir Rendam Jalan Menuju Stadion Pakansari Cibinong, Warga Dapat Lele Jumbo

BOGOR - Beredar di media sosial warga yang mendapatkan ikan lele jumbo di sekitar Jalan Kolonel Edy Yoso Martadipura, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ikan tersebut diambil ketika banjir lintasan sedang menggenangi jalan tersebut.

Dalam video beredar, tampak kondisi pedestrian yang digenangi air karena hujan deras. Terlihat tiga orang yang sedang mengambil ikan di pedestrian tersebut.

Ikan yang didapat telihat cukup besar hingga warga yang menangkap kesulitan menangkap. Butuh dua orang untuk memegang ikan lele jumbo itu hingga akhirnya berhasil dimasukan ke dalam plastik.

Menurut warga yang menangkap ikan, Aldo (18) peristiwa dalam video terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Ketika itu, dirinya sedang berjaga parkir diberitahu temannya ada ikan besar di genangan air pedestrian.

"Lagi di sini saya lagi neduh. Ada yang ngasih tahu 'ada ikan'. Pas dilihat dia (ikan) di sini sampai ke sini, akhirnya diambil pakai plastik sama lap. Ikan lele satu (ekor) gede, se-paha mah ada," kata Aldo ditemui MNC Portal di lokasi kejadian, Minggu (25/6/2023).

Kata dia, ikan tersebut langsung dibawa ke rumahnya dan masih hidup. Temuan ini baru pertama kali terjadi meskipun jalan menuju Stadion Pakansari tersebut kerap dilanda banjir lintasan ketika hujan deras.

"Dibawa ke rumah, masih hidup. Masih bagus banget. Nggak berdarah atau apa. Baru ini (dapat ikan), kalau banjir sering, apalagi kalau (hujan) gede," tutupnya

