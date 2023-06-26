Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Jalan Menuju Stadion Pakansari Cibinong, Warga Dapat Lele Jumbo

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:10 WIB
Banjir Rendam Jalan Menuju Stadion Pakansari Cibinong, Warga Dapat Lele Jumbo
Warga mendapatkan lele jumbo di tengah banjir (Foto: Tangkapan layar/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Beredar di media sosial warga yang mendapatkan ikan lele jumbo di sekitar Jalan Kolonel Edy Yoso Martadipura, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ikan tersebut diambil ketika banjir lintasan sedang menggenangi jalan tersebut.

Dalam video beredar, tampak kondisi pedestrian yang digenangi air karena hujan deras. Terlihat tiga orang yang sedang mengambil ikan di pedestrian tersebut.

Ikan yang didapat telihat cukup besar hingga warga yang menangkap kesulitan menangkap. Butuh dua orang untuk memegang ikan lele jumbo itu hingga akhirnya berhasil dimasukan ke dalam plastik.

Menurut warga yang menangkap ikan, Aldo (18) peristiwa dalam video terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Ketika itu, dirinya sedang berjaga parkir diberitahu temannya ada ikan besar di genangan air pedestrian.

"Lagi di sini saya lagi neduh. Ada yang ngasih tahu 'ada ikan'. Pas dilihat dia (ikan) di sini sampai ke sini, akhirnya diambil pakai plastik sama lap. Ikan lele satu (ekor) gede, se-paha mah ada," kata Aldo ditemui MNC Portal di lokasi kejadian, Minggu (25/6/2023).

Kata dia, ikan tersebut langsung dibawa ke rumahnya dan masih hidup. Temuan ini baru pertama kali terjadi meskipun jalan menuju Stadion Pakansari tersebut kerap dilanda banjir lintasan ketika hujan deras.

"Dibawa ke rumah, masih hidup. Masih bagus banget. Nggak berdarah atau apa. Baru ini (dapat ikan), kalau banjir sering, apalagi kalau (hujan) gede," tutupnya

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement