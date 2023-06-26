Ramalan Cuaca Hari Ini: Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah di DKI Jakarta pada hari ini, Senin (26/6/2023) sejak pagi hingga malam hari cerah.

Berdasarkan informasi peringatan dini yang diramalkan BMKG dari situs www.bmkg.go.id menyatakan, cuaca cerah berawan akan terjadi di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu

"Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan wilayah Kepulauan Seribu akan mengalami cuaca cerah berawan dari pagi hingga malam," tulis akun BMKG, Senin (26/6/2023).

(Arief Setyadi )