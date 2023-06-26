Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca Hari Ini: Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:00 WIB
Ramalan Cuaca Hari Ini: Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan
Cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah di DKI Jakarta pada hari ini, Senin (26/6/2023) sejak pagi hingga malam hari cerah.

Berdasarkan informasi peringatan dini yang diramalkan BMKG dari situs www.bmkg.go.id menyatakan, cuaca cerah berawan akan terjadi di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu

"Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan wilayah Kepulauan Seribu akan mengalami cuaca cerah berawan dari pagi hingga malam," tulis akun BMKG, Senin (26/6/2023).

Untuk tetap berbagi informasi dengan mengunjungi website bmkg.go.id. Masyarakat juga bisa berbagi informasi dan mengikuti seluruh akun media sosial BMKG Instagram Twitter Facebook dan YouTube.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170184/hujan-7fB1_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169938/cuaca-NYjA_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Ancam Sebagian Besar Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169808/cuaca_cerah-iE3k_large.jpg
Cuaca Jakarta Diprediksi Cerah Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168625/cuaca-FTzQ_large.jpg
BMKG: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement