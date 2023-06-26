Viral, Dua Kelompok Remaja Bersajam Tawuran di Pademangan

JAKARTA - Aksi tawuran kembali terjadi di Jalan Raya RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (25/6/2023). Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam (sajam).

Berdasarkan video yang viral di media sosial, dua kelompok remaja terlihat saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Raya RE Martadinata tepatnya di dekat Stasiun Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

BACA JUGA: Dua Kelompok Pelajar Kembali Terlibat Tawuran Pakai Sajam di Tambun Bekasi

Warga setempat Yadi Suryadi mengatakan, aksi tawuran antar remaja dengan menggunakan senjata tajam bukan sekali terjadi. Bahkan, menurutnya sudah sering terjadi hingga membuat masyarakat resah.

"Memang sudah sering sekali lokasi ini dijadikan tempat tawuran. Hampir tiap malam itu berantem di sini. Kita sih resah yah dan merasa terganggu apalagi anak-anak usia tanggung," ucapnya.

Yadi berharap dengan maraknya aksi tawuran remaja, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Pademangan dapat meningkatkan patroli rutin, supaya tawuran ini tidak terjadi kembali.

"Memang kalau pas kejadian pasti langsung ada anggota polisi, tapi harus lebih intens lagi biar gak ada lagi (tawuran) sebab tawuran kemarin terjadi hampir tiap malam," pungkasnya.

(Arief Setyadi )