Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral, Dua Kelompok Remaja Bersajam Tawuran di Pademangan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:01 WIB
Viral, Dua Kelompok Remaja Bersajam Tawuran di Pademangan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aksi tawuran kembali terjadi di Jalan Raya RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (25/6/2023). Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam (sajam).

Berdasarkan video yang viral di media sosial, dua kelompok remaja terlihat saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Raya RE Martadinata tepatnya di dekat Stasiun Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Warga setempat Yadi Suryadi mengatakan, aksi tawuran antar remaja dengan menggunakan senjata tajam bukan sekali terjadi. Bahkan, menurutnya sudah sering terjadi hingga membuat masyarakat resah. 

"Memang sudah sering sekali lokasi ini dijadikan tempat tawuran. Hampir tiap malam itu berantem di sini. Kita sih resah yah dan merasa terganggu apalagi anak-anak usia tanggung," ucapnya.

Yadi berharap dengan maraknya aksi tawuran remaja, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Pademangan dapat meningkatkan patroli rutin, supaya tawuran ini tidak terjadi kembali. 

"Memang kalau pas kejadian pasti langsung ada anggota polisi, tapi harus lebih intens lagi biar gak ada lagi (tawuran) sebab tawuran kemarin terjadi hampir tiap malam," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pademangan viral Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161703/celurit-9qZY_large.jpg
Polisi Gerebek Makam Keramat Tajug, Celurit dan 54 Remaja Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement