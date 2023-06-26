Sejumlah Ruas Tol Arah Jakarta Macet Pagi Ini

JAKARTA - Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol yang mengarah ke Jakarta mengalami kepadatan pada Senin (26/6/2023) pagi. Hal itu disebabkan karena tingginya volume kendaraan yang melalui kawasan tersebut.

Adapun, tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta dan Tol Jagorawi. Tol Dalam Kota mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Cawang yang mengarah ke Tebet.

“Cawang - Tebet padat, kepadatan volume lalin. Pancoran - Kuningan padat, kepadatan volume lalin,” tulis PT Jasa Marga di akun resmi Twitter-nya yang dilihat Senin.

Kemudian untuk Tol Jakarta-Tangerang juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Tangerang menuju Jakarta.

“Tangerang - Kunciran padat, kepadatan volume lalin. Karang Tengah - Kedoya padat, kepadatan volume lalin,” ujarnya.