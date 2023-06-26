Genangan Jalan Raya Kartini Depok Timbulkan Kemacetan Arah Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan

DEPOK - Lalu lintas di Jalan Raya Kartini, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat macet imbas adanya genangan di depan Puri Permata Asri pada Senin (26/6/2023) pagi. Satlantas Polres Metro Depok pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan.

Dalam unggahan laman Instagram @lantasrestrodepok terlihat antrean kendaraan di Jalan Raya Kartini didominasi roda dua. Sejumlah kendaraan roda dua pun menaiki trotoar dan ada yang melawan arah usai dilakukan contra flow oleh Satlantas Polres Metro Depok.

Kepadatan lalu lintas pun mengekor hingga Perumahan Grand Depok City (GDC) dan dari arah Jalan Raya Citayam. Belum diketahui penyebab genangan di Jalan Raya Kartini.

"07.05 WIB Lalin Jalan Raya Kartini Depan Puri Permata Asri padat imbas genangan air. Petugas Sat Lantas Polres Metro Depok melaksanakan rekayasa lalin upayakan kelancaran," tulis caption laman Instagram @satlantasrestrodepok.

(Nanda Aria)