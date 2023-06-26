Kunjungi Pasar Palmerah, Jokowi Disambut Antusias Warga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta Barat, pada pagi hari ini, Senin 26 Juni 2023.

Pantauan MNC Portal, Jokowi tiba sekira pukul 08.02 WIB. Tampak menyambut dan mendampingi Jokowi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso.

Saat turun dari mobil, Jokowi terlihat menyapa para warga dan pedagang yang sedari tadi pagi menunggunya. Jokowi pun menghampiri kerumunan warga tersebut. Selain menyapa, Jokowi juga berfoto selfie dengan beberapa warga.

Di Pasar Palmerah, Jokowi akan melakukan peninjauan kepada para pedagang pasar. Jokowi juga akan mengecek harga sembako di Pasar Palmerah.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan dan sembako kepada para pedagang.

(Nanda Aria)