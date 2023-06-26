Ditelepon Ganjar soal Keluhan Warga Jakarta Utara, Ini Kata Heru Budi

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sempat dihubungi oleh bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo untuk menyampaikan keluhan warga ibu kota beberapa waktu lalu. Saat ditelepon Ganjar, Heru menyebut dirinya tengah mengadiri acara pernikahan.

"Saya kan lagi jadi saksi akad nikah," ujar Heru Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Meski begitu, Heru menyebutkan Pemprov DKI Jakarta langsung langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat yang disampaikan Ganjar.

"Sudah disampaikan ke Pak Sekda, sudah dijelaskan ke PD Pasar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo menelepon Sekda DKI Jakarta Joko Agus saat blusukan ke Pasar Warakas dan Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara pada Sabtu (24/6/2023) pagi. Dalam kunjungan itu, Ganjar menyempatkan diri mampir ke warung ketupat sayur di pasar itu.