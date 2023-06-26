Kebakaran Landa SDN Petir 3 Tangerang, Ruang Arsip dan Perpustakaan Ludes

TANGERANG - Kebakaran melanda SDN Petir 3 di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Senin (26/6/2023). Kejadian ini meluluhlantakkan ruangan arsip, perpustakaan, dan tamu.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Gufron Falfeli mengatakan pihaknya mendapat laporan kebakaran sekira pukul 05.20 WIB. Mendapat laporan itu, pihaknya langsung ke lokasi kejadian.

"Kita menerima laporan pukul 05.20 WIB dan tiba di lokasi pukul 5.50 WIB. Kita langsung padamakan api dan pukul 06.50 WIB api padam," ujarnya.

Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dengan 16 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Tak lama api bisa dipadamkan.

"Penyebab belum diketahui. Tidak ada korban. Kerugian ditaksir Rp20 juta," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)