Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesal Anak Balitanya Speech Delay, Orangtua di Tangsel Aniaya Korban hingga Meninggal

Hambali , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:35 WIB
Kesal Anak Balitanya Speech Delay, Orangtua di Tangsel Aniaya Korban hingga Meninggal
Kesal anaknya speech delay, orangtua di Tangsel aniaya korban hingga meninggal. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Polisi menetapkan pasangan suami istri, Anis dan Dani, sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anaknya sendiri hingga meninggal dunia. Korban berinisial R (4) sempat menjalani perawatan di RSU Tangerang Selatan (Tangsel) sebelum meninggal.

Dari penyelidikan polisi diketahui, penganiayaan terhadap korban telah berlangsung sejak awal Juni 2023. Ibu kandung dan ayah tiri korban itu mengaku kesal karena R tak dapat bicara, meski usianya telah 4 tahun.

"Orang tuanya ini kesal sama korban karena dia enggak bisa-bisa ngomong, speech delay. Akhirnya dianiaya pakai tangan sama ibunya, bapak tirinya ikut nyundut," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel, Iptu Siswanto, Senin (26/6/2023).

Siswanto melanjutkan, kekerasan terhadap korban diduga menyebabkan salah satu tangan korban patah. Kini jenazah korban tengah diautopsi untuk mengetahui keterkaitan antara penganiayaan dan meninggalnya korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement