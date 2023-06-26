Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Adik Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Kombes Bhirawa Dimutasi ke Lemdiklat Polri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |12:34 WIB
Adik mantan Panglima TNI Andika Perkasa yakni Kombes Bhirawa Braja Paksa dimutasi ke Lemdiklat Polri. (Dok Sindo)
Adik mantan Panglima TNI Andika Perkasa yakni Kombes Bhirawa Braja Paksa dimutasi ke Lemdiklat Polri. (Dok Sindo)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan besar-besaran di tubuh korps Bhayangkara, baik pejabat tinggi (pati) maupun pejabat menengah (pamen) Polri. Salah satu pamen yang dimutasi adalah adik eks Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kombes Bhirawa Braja Paksa.

Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja Paksa ditunjuk menjadi Kabidbingadik Sesmpim Lemdiklat Polri. Jabatan sebelumnya digantikan Kombes Nursyah Putra.

Kombes Bhirawa Braja Paksa dimutasi melalui surat telegram Kapolri Nomor: ST/1394/IV/KEP/2023 Tangga 24-6-2023 yang ditandatangani As SDM Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Selain Kombes Bhiraya, Kapolri menununjuk Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah menjadi Karobinops Sops Polri.

Karorena Polda Metro Jaya Brigjen Albertus Sampe Sitorus dimutasi sebagai Pati Polda Metro Jaya dalam rangka pensiun. Jabatan sebelumnya digantikan Kombes Bagus Rai Elryanto. Kemudian Waka SPN Polda Metro Jaya AKBP Teddy Fanani menjadi Kapala SPN Polda Banten.

Pada Surat telegram (TR) lainnya bernomor: ST/1395/VI/KEP./2023 tanggal 24 Juni, Kapolri memutasi Wadansat Brimob Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan menjadi Pamen Baintelkam dan Kasubdit 3 Ditnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Danang Setyo Pambudi diangkat jadi Kapolres Blitar Kota Polda Jatim.

