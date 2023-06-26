Jelang Aksi 266, Polisi Pasang 2 Lapis Beton dan Kawat Berduri di Patung Kuda

JAKARTA - Forum Persaudaraan Islam (FPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023) untuk menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan menangkap Panji Gumilang. Jelang aksi tersebut, polisi memasang dua lapis beton dihiasi kawat berduri di sekitar kawasan tersebut

Pantauan MPI di lokasi, terdapat dua lapis beton berdiri kokoh di Jalan Merdeka Barat. Ini dilakukan guna mengantisipasi pergerakan aksi massa agar tidak bisa menembus ke arah kantor Kemenko Polhukam yang lokasinya tidak jauh dari lokasi unjuk rasa.

Dua lapis beton itu dihiasi kawat berduri tepat di bagian sela-sela beton separator. Beton tersebut berdiri kokoh kurang lebih sepanjang 150 meter.

Sementara itu, barrier berwarna oranye-pun sudah terpasang di ujung jalan di dekat Bundaran Patung Kuda yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat.

Sebagai informasi, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 968 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

