Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Idul Adha 1444 Hijriah, 8.739 Hewan Kurban di Jakbar Dinyatakan Sehat

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |13:23 WIB
Idul Adha 1444 Hijriah, 8.739 Hewan Kurban di Jakbar Dinyatakan Sehat
Hewan kurban (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat telah mengecek 8.739 hewan kurban. Ribuan hewan itu diperiksa dari delapan kecamatan di Jakarta Barat.

"Data sampai kemarin Minggu (25/6/2023) total ada 8.739 hewan kurban," ujar Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Novy Christine Palit melalui pesan singkat, Senin (26/6/2023).

Ia memastikan, ribuan hewan kurban yang terdiri atas sapi, kambing, kerbau, dan domba itu telah diperiksa. Hasilnya, dinyatakan sehat dan sudah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Sudin KPKP Jakarta Barat.

"Kami periksa fisik semua dilakukan selayaknya pemeriksaan hewan dan khususnya tentang persyaratan hewan kurban," tuturnya.

Ia menyebutkan, pihaknya tetap memeriksa kesehatan hewan kurban pada H-1 sampai H+3 Idul Adha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement