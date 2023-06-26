Idul Adha 1444 Hijriah, 8.739 Hewan Kurban di Jakbar Dinyatakan Sehat

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat telah mengecek 8.739 hewan kurban. Ribuan hewan itu diperiksa dari delapan kecamatan di Jakarta Barat.

"Data sampai kemarin Minggu (25/6/2023) total ada 8.739 hewan kurban," ujar Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Novy Christine Palit melalui pesan singkat, Senin (26/6/2023).

Ia memastikan, ribuan hewan kurban yang terdiri atas sapi, kambing, kerbau, dan domba itu telah diperiksa. Hasilnya, dinyatakan sehat dan sudah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Sudin KPKP Jakarta Barat.

"Kami periksa fisik semua dilakukan selayaknya pemeriksaan hewan dan khususnya tentang persyaratan hewan kurban," tuturnya.

Ia menyebutkan, pihaknya tetap memeriksa kesehatan hewan kurban pada H-1 sampai H+3 Idul Adha.