HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo di Jalan Medan Merdeka soal Ponpes Al Zaytun, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |13:33 WIB
Ilustrasi/ Doc: Okezone
JAKARTA - Imbas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Polhukam pada Senin (26/6/2023) hari ini, polisi bakal memberlakukan rekayasa lalu lintas.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pihaknya bakal mengalihkan jalan di kawasan Jalan Merdeka Barat.

"Untuk Medan Merdeka Barat, sementara dialihkan, untuk (kawasan) Kemenag (penutupan) masih situasional," ujar Komarudin saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, Komarudin meminta Forum Persaudaraan Islam (FPI) yang menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan meminta Panji Gumilang ditangkap untuk berunjuk rasa secara tertib.

"Untuk massa yang akan sampaikan pendapatnya di muka umum agar tertib dan memperhatikan juga kepentingan masyarakat umum," pungkasnya.

Diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 968 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

