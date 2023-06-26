Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi 266 di Kemenag, Lalu Lintas di Lapangan Banteng Macet

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:07 WIB
Aksi 266 di Kemenag, Lalu Lintas di Lapangan Banteng Macet
Aksi 266 di depan Kemenag soal Ponpes Al Zaytun (foto: MPI/Widya)
JAKARTA - Forum Persaudaraan Islam (FPI) akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (26/6/2023) di depan kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, FPI menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan meminta pimpinannya, Panji Gumilang ditangkap.

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 13.50 WIB, tampak sejumlah massa berkumpul di sepanjang jalan lapangan banteng. Tampak di bagian kanan dan kiri jalan dipenuhi ratusan orang.

Sementara jalan di sepanjang lapangan banteng mengalami kemacetan. Sehingga arus lalu lintas terpantau ramai dan padat.

Tiba-tiba, sang orator meminta massa berkumpul di tengah jalan. Sehingga massa terlihat memadati depan gerbang kemenag jalan lapangan banteng.

"Ayo kita bareng-bareng berjuang, merapat ke mobil komando. Saya minta semua massa yang ada ikut satu komando tolong masuk ke tengah, intruksi kemari," katanya.

Halaman:
1 2
      
