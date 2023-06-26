Viral! Ditegur Gegara Merokok, Pria Ini Marah dan Ngaku Polisi

JAKARTA - Viral di media sosial, seorang pria terekam merokok sambil mengendarai motor dan ditegur oleh pengemudi motor lainnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, dia malah marah enggan ditegur pemotor lainnya.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @lensa_berita_jakarta, yang mana disebutkan peristiwa itu terjadi di Jalan M Kahfi 1, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam video itu, seorang pria mengenakan topi kupluk warna hitam berkendara sambil merokok.

Abu rokok tersebut lantas mengenai anak kecil yang bonceng di belekang pemotor lainnya. Lantas, pemotor itu menegur si pria bertopi kuplu itu, hanya saja si pria yang merokok itu malah marah-marah tak terima ditegur pemotor lainnya. Bahkan, dia sempat menujukan kartu sambil mengaku-aku sebagai anggota polisi.

Menanggapi itu, Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lisendra mengatakan, sejatinya pria tersebut bukanlah anggota polisi dan dia bukan pula anggota Polsek Jagakarsa.

"Itu bukan kartu anggota, dia bukan polisi dari video itu. Ini sedang kami telusuri lebih lanjut," kata Multazam saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

(Awaludin)