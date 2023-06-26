Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komunitas Ojol Pendukung Ganjar Santuni Anak Yatim di Bogor

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:59 WIB
BOGOR- Sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab kepada masyarakat serta komunitas ojek online, Kajol Indonesia Dukung Ganjar menggelar aksi simpatik dengan memberikan santunan kepada Anak Yatim Puncak, Kopo Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kajol Indonesia Dukung Ganjar menghadiri anniversary salah satu komunitas ojek online, yaitu KGB Peduli yang ke 5. Ini bukti nyata dari Kajol Indonesia dalam mendukung terhadap komunitas ojek online di Indonesia," ujar Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar, Senin (26/6/2023).

Santunan tersebut dihadiri oleh ratusan masyarakat, kerabat dan keluarga ojek online di lingkungan sekitar. Kajol pun berkolaborasi dengan Komunitas KGB yang bertepatan dengan momen hari jadi yang kelima.

"Acara hari ini dihadiri oleh ratusan ojek online di wilayah Jabodetabek dan Banten atas inisiasi mereka sendiri,”ujarnya.

“Hal tersebut sebelumnya memang sudah terbiasa dilakukan oleh mereka. Santunan kali ini kami berikan kepada anak yatim masyarakat sekitar dan juga keluarga atau kerabat dari ojek online itu sendiri," sambung Risnandar.

Dikatakannya, masyarakat merespons baik kegiatan tersebut. Tak jarang warga yang mengucapkan terima kasih dan terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Kajol Indonesia.

Dia berharap, Kajol Indonesia terus berkomitmen dan mendukung kesejahteraan bagi para masyarakat khususnya pengemudi ojek online di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
