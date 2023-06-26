Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor Diguyur Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Warung dan Bengkel

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:22 WIB
Bogor Diguyur Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Warung dan Bengkel
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Pemuda, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Warung dan bengkel rusak tertimpa batang pohon.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Aris Nurjatmiko mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 25 Juni 2023 malam. Pohon tersebur tumbang karena hujan deras yang disertai dengan angin kencang.

"Dikarenakan hujan intensitas tinggi yang cukup lama disertai angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang," kata Aris, Senin (26/6/2023).

Dalam kejadian ini, batang pohon tersebut menimpa bangunan warung dan bengkel. Tak hanya itu, pohon juga melintang di atas jalan yang merupakan penghubung antara Bogor dengan Tangerang.

