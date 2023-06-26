Soal Ponpes Al-Zaytun, Kemenag ke Massa Aksi 266: Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI, menerima audiensi massa dari Forum Persaudaraan Islam (FPI) di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Aksi 266 tersebut menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan meminta pimpinannya, Panji Gumilang ditangkap.

Para tokoh dan kiai termasuk Habib Bahar menemui pihak Kemenag. Lalu diterima oleh Kasubbag TU Ditpontren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nur Shoib beserta jajaran.

Dia mengatakan, bahwa kemenag menunggu keputusan resmi dari pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam.

"Pada prinsipnya tadi diambil kesepakatan para pimpinan bapak ibu semua, dan kita dari Kemenag menunggu keputusan resmi pemerintah yang akan diambil oleh bapak Menkopolhukam," kata Nur Shoib kepada ratusan massa depan Kemenag.

Lantas dia menyampaikan, bahwa dalam Al Zaytun tidak hanya ada pesantren tetapi juga ada madrasah dan perguruan tinggi baik pendidik santri maupun siswanya juga harus diselamatkan.