Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Evakuasi Jenazah Pria Berbobot 100 Kilogram dari Lantai 2 Rumah di Kebayoran Baru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:57 WIB
Damkar Evakuasi Jenazah Pria Berbobot 100 Kilogram dari Lantai 2 Rumah di Kebayoran Baru
Damkar evakuasi mayat di Kebayoran Baru (Foto: dok Sudin Gulkarmat Jaksel)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan membantu evakuasi jenazah pria yang memiliki berat 100 kg di kawasan Jalan Nipah IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria tersebut hendak dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.

"Waktu pastinya (meninggal dunia) kapan, kita belum tahu. Laporan baru masuk siang," ujar salah satu petugas Sudin Gulkarmat Jaksel di lokasi, Senin (26/6/2023).

Adapun jenazah tersebur ditemukan di sebuah rumah kawasan Jalan Nipah XI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (26/6/2023) siang tadi. Pria yang belum diketahui identitasnya itu memiliki berat badan sekira lebih dari 100 kilogram.

Alhasil, proses evakuasi terhadap jenazah pria itu sulit dilakukan sehingga petugas Damkar pun dihubungi untuk membantu prosesnya. Apalagi, jenazah pria itu berada di lantai 2 rumah semi permanen.

Sejumlah petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Polisi, dan BPBD DKI Jakarta telah berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi menjadi tontonan warga sekitar di lokasi kejadian.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement