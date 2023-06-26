Damkar Evakuasi Jenazah Pria Berbobot 100 Kilogram dari Lantai 2 Rumah di Kebayoran Baru

JAKARTA - Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan membantu evakuasi jenazah pria yang memiliki berat 100 kg di kawasan Jalan Nipah IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria tersebut hendak dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.

"Waktu pastinya (meninggal dunia) kapan, kita belum tahu. Laporan baru masuk siang," ujar salah satu petugas Sudin Gulkarmat Jaksel di lokasi, Senin (26/6/2023).

Adapun jenazah tersebur ditemukan di sebuah rumah kawasan Jalan Nipah XI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (26/6/2023) siang tadi. Pria yang belum diketahui identitasnya itu memiliki berat badan sekira lebih dari 100 kilogram.

BACA JUGA: Lina Mukherjee Tersangka Kasus Penodaan Agama Ingin Ikut Lebaran

Alhasil, proses evakuasi terhadap jenazah pria itu sulit dilakukan sehingga petugas Damkar pun dihubungi untuk membantu prosesnya. Apalagi, jenazah pria itu berada di lantai 2 rumah semi permanen.

Sejumlah petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Polisi, dan BPBD DKI Jakarta telah berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi menjadi tontonan warga sekitar di lokasi kejadian.

(Fakhrizal Fakhri )