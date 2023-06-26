Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Guru SMP yang Culik Siswanya Dipecat

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:34 WIB
Guru SMP yang Culik Siswanya Dipecat
SMP Islam At-Taqwa memecat guru yang menculik siswanya. (MPI/Irfan Maulana)
A
A
A

TANGERANG - Pihak SMP Islam At-Taqwa, Kota Tangerang Selatan, memecat guru olahraga bernama Galang (GF) yang telah menculik siswanya berinisial N. Galang kini telah diamankan di Polres Kota Tangerang Selatan.

"Kemarin kita rapat, diberhentikan. Mudah-mudahan diberhentikan itu bisa jadi pelajaran ke depannya supaya guru berhati-hati bertindak," ujar kepala SMP Islam Al-Taqwa, Budi Waluyo, Senin (26/6/2023).

Sebagaimana diketahui, korban berinisial N (15) diculik dari sekolahnya pada Rabu 21 Juni 2023 pagi menggunakan minibus warna putih. Hal itu baru diketahui setelah pihak keluarga mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Dari penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Termasuk GF yang tak lain adalah guru olahraga di sekolah korban. Korban berhasil ditemukan pada Jumat 23 Juni 2023 di sebuah rumah yang berada di daerah Bogor.

"Kita serahkan dengan yang berwajib. Kita enggak ikut campur. Itu kriminal. Kita dukung polisi," ucap Budi.

Ia menyebutkan, Galang merupakan wali kelas korban. Dia pun berjanji akan berhati-hati lagi dalam merekrut guru.

"Kita sudah rapat, kita tambahkan pengamannya, itu sudah jadi program kita. Ada perbaikan supaya lebih nyaman," tuturnya.

