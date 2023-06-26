Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pikap Angkut Kambing Nyemplung ke Parit di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:46 WIB
Mobil Pikap Angkut Kambing Nyemplung ke Parit di Bogor
Mobil pikap angkut kambing nyemplung ke parit di Bogor. (tangkapan layar medsos)
A
A
A

BOGOR - Viral video menampilkan mobil pikap yang tercebur ke parit di Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang), Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Video tersebut diunggah akun Instragram @bogor24update. Dalam video tersebut tampak mobil pikap yang berwarna biru sudah berada dalam parit di antara dua jalur Jalan Raya Bomang.

Di dekat mobil berdiri seorang pria yang sedang menelepon. Di sekitar lokasi, warga dan pengendara lain tampak berkerumun melihat kejadian tersebut.

"Truk pengangkut embek, masuk kali di Jalan Bomang," demikian keterangan video, Senin (26/6/2023).

Sementara itu, Kapolsek Tajur Halang, Iptu Tamar, membenarkan adanya kejadian mobil pikap terjun ke parit di Jalan Raya Bomang.

"Benar," kata Tamar dikonfirmasi MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement