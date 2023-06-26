Mobil Pikap Angkut Kambing Nyemplung ke Parit di Bogor

BOGOR - Viral video menampilkan mobil pikap yang tercebur ke parit di Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang), Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Video tersebut diunggah akun Instragram @bogor24update. Dalam video tersebut tampak mobil pikap yang berwarna biru sudah berada dalam parit di antara dua jalur Jalan Raya Bomang.

Di dekat mobil berdiri seorang pria yang sedang menelepon. Di sekitar lokasi, warga dan pengendara lain tampak berkerumun melihat kejadian tersebut.

"Truk pengangkut embek, masuk kali di Jalan Bomang," demikian keterangan video, Senin (26/6/2023).

Sementara itu, Kapolsek Tajur Halang, Iptu Tamar, membenarkan adanya kejadian mobil pikap terjun ke parit di Jalan Raya Bomang.

"Benar," kata Tamar dikonfirmasi MNC Portal.