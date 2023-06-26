Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Bubarkan Ponpes Al Zaytun, Arus Lalin di Kawasan Patung Kuda Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:54 WIB
Demo Bubarkan Ponpes Al Zaytun, Arus Lalin di Kawasan Patung Kuda Macet
Kemacetan imbas Demo Ponpes Al Zaytun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Massa dari Forum Persaudaraan Islam (FPI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023). Massa aksi 266 itu menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan meminta Panji Gumilang ditangkap.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 16.13 WIB, massa aksi berkumpul di kawasan Bundaran Patung Kuda menyampaikan tuntutannya. Untuk arus lalu lintas di kawasan sekitar Bundaran Patung Kuda, mulai dari Jalan Budi Kemuliaan terpantau tersendat.

Sementara untuk arus lalu lintas tepatnya di depan Bank Indonesia yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat maupun Medan Merdeka Selatan terpantau mengalami kemacetan.

“Takbir, semoga Menko Polhukam mendengar suara kita untuk membubarkan Pondok Pesantren Al-Zaytun dan menangkap Panji Gumilang,” kata orator di atas mobil komando.

Terlihat juga sejumlah aparat kepolisian berjaga di sekitar kawasan Bundaran Patung Kuda untuk mengamankan aksi tersebut.

Sebagai informasi, adapun tuntutan dari aksi tersebut, FPI meminta pemerintah untuk mencabut izin dan menutup permanen Ponpes Al-Zaytun karena sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
