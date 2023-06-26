Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketum Baja Perindo Ungkap Alasannya Maju Jadi Caleg DPRD Kabupaten Bogor

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |17:37 WIB
Ketum Baja Perindo Ungkap Alasannya Maju Jadi Caleg DPRD Kabupaten Bogor
Ketum DPP Baja Perindo Drisye Siahaya. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo, Drisye Siahaya, mengungkapkan alasannya maju sebagai bacaleg DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Perindo.

Alasan pertama, kata Drisye, karena ia sehari-hari bekerja di daerah tersebut. Untuk itu, ia ingin berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kebijakan yang pro rakyat.

"Masyarakat di sini (Kabupaten Bogor) masih banyak yang belum tersentuh kesetaraan kesejahteraan," kata Drisye dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'KEK MNC Lido City Ciptakan Lapangan Kerja Hingga Peningkatan Perekonomian Masyarakat'.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--melanjutkan, untuk mencapai kesejahteraan, hal yang tidak bisa lepas adalah pemenuhan pendidikan untuk masyarakat, khususnya kelas bawah.

Kemudian, sarana untuk memperoleh pekerjaan juga hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
