Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Dianiaya dan Dilumuri Kotoran oleh Pacarnya, Korban Dipecat dari Pekerjaannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:07 WIB
Usai Dianiaya dan Dilumuri Kotoran oleh Pacarnya, Korban Dipecat dari Pekerjaannya
Seniman tato lumuri pacarnya dengan kotoran. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita IR (23) dianiaya kekasihnya EP (29) setelah dipergoki selingkuh dengan lelaki lain di kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Kini korban diberhentikan dari tempatnya bekerja karena sudah tak masuk kerja belakangan terakhir.

"Korban akhirnya diberhentikan oleh tempatnya bekerja karena memang dia baru bekerja kurang lebih sekitar 1-2 bulan," ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key pada wartawan, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, korban diberhentikan oleh kafe tempatnya bekerja lantaran tak kunjung masuk kerja usai dianiaya kekasihnya. Pasalnya, korban mengalami memar dan kesulitan menelan makanan.

"Dari keterangan yang kami dapat, pelaku ini melakukan penganiayaan itu secara spontan. Itu bahan (feses) kotorannya sendiri karena memang di indekos itu ada kamar mandi, dia ke toilet, dan ditaruh di plastik. Kemudian oleh pelaku dioleskan ke wajah korban," tuturnya.

Dia menambahkan, kepada polisi, pelaku baru kali ini melakukan penganiayaan dengan memukul dan melumuri kekasihnya itu dengan feses karena terbakar api cemburu. Kini, pria yang berprofesi sebagai seniman tato itu dijebloskan ke penjara dengan sangkaan Pasal 351 ayat 1 KUHP.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement